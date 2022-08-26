Точилин: «Жоаозиньо последнюю неделю провёл так, что заслужил место в стартовом составе»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Вопрос по составу, потому что есть потери. Как вообще сегодня будет выглядеть «Сочи» с точки зрения схемы?

- Схема останется прежней, как и в предыдущих матчах. Понятно, что, к сожалению, в последних играх мы теряли своих лидеров команды. Это в первую очередь Цаллагов, Ангбва, которых нам будет недоставать, но опять же есть группа футболистов, которые, я надеюсь, как раз и смогут с достоинством их заменить в непростой для нас период. Тот же Жоаозиньо последнюю неделю провел так, что заслужил место в стартовом составе сегодня.