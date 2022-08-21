Источник: У Ангбана подозрение на разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан может пропустить длительное время из-за разрыва крестообразной связки. «Чемпионат» сообщил, что у футболиста подозрение на разрыв крестов. Окончательный диагноз станет известен после проведения МРТ.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в шести матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями. Текущий трудовой договор игрока с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Ангбана составляет 2,7 миллиона евро.

Сочинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков после шести туров.