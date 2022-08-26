Тренер «Химок» Сосницкий: «Простуда уложила Писарева в постель»

Тренер «Химок» Андрей Сосницкий в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Что касается Николая Писарева, к сожалению, да, простуда уложила его в постель, поэтому он не прилетел сюда. Но без главного тренера мы понимаем определенные нюансы, сложности, но мы на связи не раз в день, на видеосвязь выходили и телефонная связь. Без этого никак. Ощущение, наверное, есть у всех, что мы единый коллектив. Ребята будут за каждого играть.

- Предматчевые слова какие-то в раздевалке тоже были по видеосвязи?

- На установке - да, пару слов было сказано с наилучшими пожеланиями.

- Сегодня нет Ломовицкого и Мирзова в стартовом составе. С чем связано?

- В первую очередь, подготовкой к матчу и стратегией на матч.

- Раскройте.

- Если я буду раскрывать нюансы… Я не буду в целом, мы исходили из подготовки к «Сочи», определили так, что нам надо в атаке разноплановые нападающие. Потому что соперник тоже к нам готовится, прочитывает. Поэтому поменяли стратегию и состав.