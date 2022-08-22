«Сочи» достиг договорённости с тульским «Арсеналом» - Степанов будет играть за южан

Мы уже сообщали об интересе «Сочи», который закончил вторым прошлый сезон российской Премьер-лиги, к защитнику тульского «Арсенала» Даниле Степанову. Сегодня стало известно, что 22-летний оборонец присоединится к «Сочи» уже в самое ближайшее время. Об этом общественность оповестил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

- Определенная договоренность есть. Нужно пройти еще медобследование, - цитирует Рубашко новостное агентство ТАСС.

После шести туров чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с «Химками».