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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» достиг договорённости с тульским «Арсеналом» - Степанов будет играть за южан

 
22 Августа 2022 • 22:27 Комментировать
Сочи
...
Химки
26.08 20:00

Мы уже сообщали об интересе «Сочи», который закончил вторым прошлый сезон российской Премьер-лиги, к защитнику тульского «Арсенала» Даниле Степанову. Сегодня стало известно, что 22-летний оборонец присоединится к «Сочи» уже в самое ближайшее время.  Об этом общественность оповестил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

- Определенная договоренность есть. Нужно пройти еще медобследование, - цитирует Рубашко новостное агентство ТАСС.  

После шести туров чемпионата российской Премьер-лиги «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет с «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Сочи Данил Степанов Трансферы футбола - лето 2022
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