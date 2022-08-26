«Химки» отыграли один гол у «Сочи»

В матче седьмого тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Химками» забит очередной гол, и на сей раз добились успеха гости. На 58-й минуте Александр Ломовицкий со штрафного слева доставил мяч к воротам, и Илья Камышев в борьбе с защитником переправил его в сетку ворот. На табло загорелись цифры 3 и 1.

Ранее Кристиан Нобоа реализовал два пенальти, а на восьмой компенсированной минуте первого тайма Георгий Мелкадзе забил третий гол хозяев поля.

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