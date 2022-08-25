Агент Петреску рассказал, оказывается ли в Румынии давление на игроков по политическим причинам

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, рассказал о том, оказывается ли давление на румынских игроков, желающих переехать в российский чемпионат.

По словам агента, в Румынии никто не отговаривает футболистов от переезда в Россию.

«Насколько мне известно, в чемпионате Румынии такого понятия нет: «Не уезжай в России, потому что вот так», — приводит слова Пырнэу Metaratings.

Ранее сообщалось, что 54-летний Петреску может вернуться в Россию, где ранее уже возглавлял «Кубань» и московском «Динамо».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех международных соревнований.