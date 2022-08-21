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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гбане: «Уровень чемпионата России выше хорватского»

21 Августа 2022 • 12:09 Комментировать
Сочи
...
Химки
26.08 20:00
 

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане, перешедший нынешним летом из хорватского «Бийело-Брдо» на правах аренды, оценил уровень чемпионата России.

По мнению 21-летнего ивуарийца, РПЛ по уровню футбола превосходит хорватский чемпионат.

«Конечно, в каждой стране есть свои особенности. Но в России футбол точно сильнее, и уровень чемпионата выше, чем в Хорватии», — приводит слова Гбане Sport24.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в шести матчах своей команды, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, что летом следующего года футболист должен будет вернуться в «Бийело-Брдо», за который провёл в общей сложности 64 игры, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Мори Гбане Бийело Брдо
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