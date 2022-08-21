Гбане: «Уровень чемпионата России выше хорватского»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане, перешедший нынешним летом из хорватского «Бийело-Брдо» на правах аренды, оценил уровень чемпионата России.

По мнению 21-летнего ивуарийца, РПЛ по уровню футбола превосходит хорватский чемпионат.

«Конечно, в каждой стране есть свои особенности. Но в России футбол точно сильнее, и уровень чемпионата выше, чем в Хорватии», — приводит слова Гбане Sport24.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в шести матчах своей команды, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, что летом следующего года футболист должен будет вернуться в «Бийело-Брдо», за который провёл в общей сложности 64 игры, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.