Петреску готов возглавить российский клуб

Румынский специалист Дан Петреску подумывает о возвращении в российский футбол. Об этом в беседе с журналистом Metaratings.ru поведал его агент Николай Пырнэу.

«Он не раз говорил, что готов вернуться. Одна из причин его желания вернуться в Россию - амбиции выиграть какой-то турнир», - заявил представитель тренера.

Стоит напомнить, что Петреску имеет опыт работы в российском чемпионате. Ранее румынский тренер работал в краснодарской «Кубани» и столичном «Динамо».

Добавим, что последним клубом Петреску был «ЧФР Клуж». Также за его плечами работа в ряде других румынских клубов, китайском «Гуйчжоу Чжичен» и арабском «Аль-Насре»