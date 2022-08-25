​«Химки» поедут на матч с «Сочи» без главного тренера

Программу седьмого тура чемпионата России в пятницу вечером будут открывать «Сочи» и «Химки». Главный тренер подмосковной команды Николай Писарев пропустит игру. Как сообщает пресс-служба «Химок», Писарев не отправился в Сочи из-за простуды. Командой в ближайшем поединке будет руководить Андрей Сосницкий, который входит в тренерский штаб клуба.

Николай Писарев на должности главного тренера «Химок» провёл только два матча Премьер-лиги – против «Ахмата» (1:3) и «Локомотива» (0:3). В руководстве клуба говорили, что Писарев может быть вскоре уволен, если результаты резко не улучшатся.