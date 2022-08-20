Тихий: «Не заслужили такое поражение»

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». Капитан подмосковного клуба Дмитрий Тихий считает, что его команда не заслуживала такого крупного поражения. Он похвалил игру голкипера соперника.

- Счет не по игре. Игра Худякова? Приз имени Льва Яшина я бы не дал, но Куртуа точно, - цитирует слова игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» сыграют в гостях с «Сочи», эта игра состоится 26 августа и будет первой в седьмом туре.