Нобоа стал автором быстрого гола в ворота «Химок»

В Сочи забит первый гол седьмого тура Премьер-лиги. Команда Александра Точилина принимает «Химки» и открыла счет уже в дебюте матча. Тимофей Маргасов заработал пенальти у чужих ворот, и Кристиан Нобоа отправил мяч в сетку, пробив по центру. Счёт стал 1:0, на эту минуту сочинцы настигают «Спартак» и ЦСКА на втором месте в турнирной таблицы, набирая 13 очков. Подмосковные футболисты идут на девятой позиции. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.