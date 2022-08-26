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Точилин: «Понятно, что никто не собирался отпускать Нобоа»

 
26 Августа 2022 • 22:22 Комментировать
Сочи
4:1
Химки
окончен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Химками» (4:1).

- Как себя чувствует Тимофей Маргасов?

- Он уехал в больницу, его должны зашить. Сейчас приедет, посмотрим, как  самочувствие. Я думаю, ничего страшного, он боец, такие рассечения не должны его вывести из строя.

- В какой-то момент показалось, что футболок ему просто не хватит.

- У нас в этом плане с футболками нет проблем, поэтому, если что, наши администраторы что-то бы придумали.

- Мне кажется, идеальный первый тайм для вашей команды, потому что, по-моему, получалось практически всё. Вы так же оцениваете?

- Первый тайм - да, мы практически ничего не позволили сопернику. Второй тайм? Опять же, понятно, «Химкам» нечего было терять, они попытались где-то сыграть более агрессивно. Какой-то забили совершенно для нас необязательный гол. Есть над чем работать. То преимущество, которое мы имели во втором тайме, оно могло перерасти в довольно более крупный счет.

- Многие  задаются вопросом: «Какое там настроение у Кристиана Нобоа?» Потому что многие писали про ЦСКА, что он договорился о контракте и начинает грустить. Но мы сегодня не увидели его грустящим.

- У него хорошее настроение, он профессионал. Да, было предложение. Клуб понимает значимость этого игрока, поэтому понятно, что его никто не собирался отпускать. Он сейчас сосредоточен на футболе, своими голами, игрой приносит нам всем радость.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Александр Точилин Сочи
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окончен Сочи 4:1 Химки
27.08  15:00 Пари НН ... Динамо Москва
27.08  17:30 Факел ... Спартак Москва
27.08  20:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.18 3.55 3.20
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