Реальность хуже прогнозов: От «Ростова» и ЦСКА ждали яркой феерии, а они сыграли по нолям

Седьмой тур чемпионата России замыкался на Левбердоне матчем «Ростов» – ЦСКА.

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«Краснодар», разгромив «Торпедо», выбрался на третье место, но было точно понятно, что как минимум чистым по итогам воскресенья оно не останется. Потому как ЦСКА и «Ростов», отстававшие от «быков» на одно и на два очка соответственно, встречались между собой. Этот матч ожидался с большим интересом и был окрещён матчем тура. И те, и те довольно весело играли до этого, много забивали и почти не уличались в скучности своей игры.

На пятой минуте Терентьев сделал по правому полуфлангу пас на ход Щетинину, который оторвался от Облякова, а Дивеев проскользнул по газону в холостом подкате. Оказавшись один на один с Акинфеевым, Щетинин бесхитростно пробил во вратаря – угловой. На подаче корнера Акинфеев ошибся, не поймав мяч, но от Мойзеса сфера удачно отскочила как раз в руки Игоря.

Визуально «армейцы» больше атаковали, хотя статистика показывала равный процент владения мячом. Ростовчане очень перспективно выбрались к чужим воротам в районе получаса игры, когда Терентьев прострелил справа, а Полоз пяткой попал в ногу защитника ЦСКА.

На финише первого тайма дважды на острой позиции оказывался Обляков. Оба раза ему ассистировал Чалов. Сначала Фёдор скинул головой, а Иван с лёта пробил рядом с левой штангой. Потом, уже перед самым свистком на перерыв, Обляков сыграл в стенку с Чаловым и ударил недалеко от другой штанги.

Во втором тайме продолжилась картина тихого позиционного футбола. Прошло несколько минут игры, и Полоз пробил выше после доставки Байрамяна. На шестидесятой минуте Песьяков столкнулся с Осипенко, не словил подачу Карраскаля и выпустил мяч из рук, открыв возможность для удара Медины. Хесус отправил мяч в голкипера.

Матч планомерно катился к нулевой ничьей. Ожидания феерии не оправдались. Обеим командам недоставало изюминки, чтобы нестандартными действиями всколыхнуть эту игру. Можно было вспомнить про убойную некогда связку Уткин – Комличенко, которая нерезультативно напомнила о себе на 83-й минуте. Первый навесил слева со штрафного, а второй кивнул головой правее створа.

Правда, в концовке команды несколько взбодрились, пошли дальние удары. А настырный Гайч в контратаке просочился во вратарскую хозяев с левой стороны, но всё-таки не справился в ближнем бою с Песьяковым.

Победа позволяла бы ЦСКА догнать «Спартак», а ничья 0:0, коя получилась в итоге и стала единственной таковой в седьмом в туре, сравняла «армейцев» по очкам лишь с «Краснодаром». Микроскопический же шаг вперёд «Ростова» обеспечил ему равенство набранных баллов с «Динамо» и «Сочи». Этот результат оказался в пользу «Зенита» и «Спартака», которые оказались на первых двух местах в относительном отдалении от других и сойдутся 4 сентября в очной битве за лидерство.

Кирилл Иванцов