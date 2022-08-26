Гацкан дал прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан рассказал о своих ожиданиях от поединка между «жёлто-синими» и московским ЦСКА в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Жду только положительного исхода для «Ростова». У команды есть ошибки, как и у всех, но ростовчанам по силам победить ЦСКА», - передает слова Александра Sport24.

Матч «Ростов» - ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону в воскресенье, 28 августа. Начало запланировано в 19:45 по московскому времени.

После шести туров хозяева набрали 12 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В свою очередь «армейцы» с 13 очками располагаются на третьей строчке.