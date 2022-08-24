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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА показал, как Федотов работает на тренировке видео

 
24 Августа 2022 • 14:50 Комментировать
Ростов
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ЦСКА Москва
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28.08 19:45

ЦСКА в очередной раз приоткрыл закулисье, показав фрагмент тренировочного процесса команды. Видео опубликовала пресс-служба московских «армейцев» в «Телеграме».

«Владимир Валентинович за работой!» - такими словами подписан короткий ролик, на котором тренер ЦСКА даёт инструкции своим подопечным.

 

В настоящий момент ЦСКА готовится к гостевому матчу против «Ростова» в седьмом туре Российской премьер-лиги. Команды пересекутся в ближайшее воскресенье, 28 августа.

После шести сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
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