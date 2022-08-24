ЦСКА в очередной раз приоткрыл закулисье, показав фрагмент тренировочного процесса команды. Видео опубликовала пресс-служба московских «армейцев» в «Телеграме».

«Владимир Валентинович за работой!» - такими словами подписан короткий ролик, на котором тренер ЦСКА даёт инструкции своим подопечным.

В настоящий момент ЦСКА готовится к гостевому матчу против «Ростова» в седьмом туре Российской премьер-лиги. Команды пересекутся в ближайшее воскресенье, 28 августа.

После шести сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на одно очко.