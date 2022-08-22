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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич: «В детстве играли со Зделаром в течение десяти лет»

 
22 Августа 2022 • 10:59 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
28.08 19:45

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о взаимоотношениях со своим одноклубником и соотечественником Сашей Зделаром.

Напомним, оба футболиста пополнили состав «армейцев» по ходу текущего трансферного окна. 26-летний Гайич перешёл из «Црвены Звезды», а 27-летний Зделар из белградского «Партизана».

Защитник рассказал о том, что они со Зделаром знакомы давно и имеют отличные взаимоотношения.

«Вы должны знать, что когда мы были детьми, мы играли за один клуб вместе в течение десяти лет. Мы вместе выиграли молодёжный чемпионат мира в 2015 году. Иногда дороги расходятся, он играл там, я играл в другой команде. Сейчас мы вместе здесь», — приводит слова Гайича ТАСС.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 28 августа против «Ростова». Начало — в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Милан Гайич Саша Зделар
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