Гайич: «В детстве играли со Зделаром в течение десяти лет»

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о взаимоотношениях со своим одноклубником и соотечественником Сашей Зделаром.

Напомним, оба футболиста пополнили состав «армейцев» по ходу текущего трансферного окна. 26-летний Гайич перешёл из «Црвены Звезды», а 27-летний Зделар из белградского «Партизана».

Защитник рассказал о том, что они со Зделаром знакомы давно и имеют отличные взаимоотношения.

«Вы должны знать, что когда мы были детьми, мы играли за один клуб вместе в течение десяти лет. Мы вместе выиграли молодёжный чемпионат мира в 2015 году. Иногда дороги расходятся, он играл там, я играл в другой команде. Сейчас мы вместе здесь», — приводит слова Гайича ТАСС.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 28 августа против «Ростова». Начало — в 19:45 по московскому времени.