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Тарханов: «Ростов» конкуренцию составит всем» эксклюзив

 
30 Августа 2022 • 00:07 Комментировать
Ростов
0:0
ЦСКА Москва
окончен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал нулевую ничью между «Ростовом» и ЦСКА.

«В игре было много борьбы и много движения. Примерно равный матч, но у ЦСКА, наверное, чуть больше преимущества было. Но «Ростов» ничего не позволял им сделать, никаких обострений не было. В обороне команда Карпина действовала очень хорошо. Она просто перекрывала всё. Чалов несколько раз пытался впереди зацепиться за мяч, но не давали ему ничего сделать. Успевать перекрывали всё.

Может ли «Ростов» бороться за высокие награды в этом сезоне? Пока что рано говорить. Сейчас только начало чемпионата. Ну, у них хорошая команда, сбалансированная команда. Думаю, они конкуренцию составят всем», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Тарханов
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