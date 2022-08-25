Агент: «Гиговичем интересуются многие клубы, но они не хотят брать его на год»

Футбольный агент Харис Скендерович, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что в данный момент 20-летний швед выступает «Хельсингборг» на правах аренды.

Скендерович признался, что пока у него нет чёткого понимания, в каком клубе Гигович продолжит свою карьеру.

«Многие клубы им интересуются, но они не хотят брать его на год, платить за это, а потом отпускать обратно в «Ростов» или куда-то ещё. И ценник на него, как я понимаю, не самый маленький», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Гигович провёл за «Ростов» 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.