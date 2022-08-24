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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Дзюбы было около десяти предложений, заявил его агент

 
24 Августа 2022 • 03:25 Комментировать
Ростов
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ЦСКА Москва
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28.08 19:45

Российский нападающий Артём Дзюба перебрался в турецкий чемпионат, он уже забил свой первый гол в составе «Адана Демирспор», но, оказывается, у него были и другие предложения из турецкого чемпионата - не менее пяти, подтвердил его агент Леонид Гольдман. Также были предложения из других чемпионатов.

- У Артема только в Турции было пять вариантов разной степени конкретики. Плюс несколько из России, Восточной Европы, парочка щедрых офферов из стран Персидского залива. Было даже предложение из Западной Европы. Из Бельгии. Но там предлагали реально копейки. Хотя клуб играл в еврокубках, - цитирует Гольдмана Sport24.

До турецкого чемпионата Дзюба семь лет провел в питерском «Зените», также в его карьере были такие команды, как «Спартак», «Томь» и «Ростов», а также тульский «Арсенал». С 2011 по 2021 год привлекался к выступлениям в составе российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Леонид Гольдман
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