Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил стартовый отрезок армейцев и матч с «Ахматом».

- Показалось, что победа ЦСКА над «Ахматом» получилась не такой легкой, как ожидалось.

- «Ахмат» - неплохая команда. Она занимает хорошее место и Талалаев прекрасно все знает, он давно работает в клубе. С любой командой надо играть, а грозненцы выглядят прилично. Но ЦСКА показал хорошую игру. Мне всё понравилось. Да, пропустили два мяча, но это дело поправимое. В случае с первым голом было пять защитников ЦСКА на одного нападающего. Но они не смогли перекрыть ему кислород, чтобы он не мог пробить по воротам. Это грубая ошибка защитников, что они не смогли предотвратить удар. Он пробил здорово, а Акинфеев не видел удара, потому что свои же защитники ему загородили обзор. Игорь не ожидал такого расклада. Но по игре армейцы смотрелись достойно. Полузащита в порядке, оборона тоже. Чалов удачно гол забил – его проморгали ахматовцы. Они очень плохо играют в обороне, потому что Талалаеву трудно поставить тут игру. В отличие от нападения и полузащиты. Оборона – это самое сложное, потому что тут одна – две ошибки, и ты приехал. Вот и пропускает четыре мяча. Для хорошей команды это не годится.

- Как оцените стартовый отрезок для ЦСКА?

- Армейцы на ходу. У них сейчас хорошая физическая готовность. Если на старте команде удавался только один хороший тайм, то вчера мы увидели качественный полный матч. Оба тайма ребята отработали на совесть, без остановок. Все вовремя делают, хорошо видят поле, не тормозят. Стало мало пасов поперек и назад. Значит, команда показывает хороший, атакующий футбол.

- Армейцы выдали отличный получасовой отрезок, затем забили три гола. Что случилось при счете 3:0?

- Это невнимательность в обороне. После того, как счет стал крупным, армейцы просто успокоились. Вроде уже заканчивать встречу надо. Но нужно играть до конца, особенно в обороне. А то пара ошибок и уже счет стал 3:2. А можно было и еще один мяч получить. И что тогда делать? При такой игре сыграть вничью с «Ахматом» было бы просто позорно. Да и потом очки терять сейчас никак нельзя.

- Владимир Федотов вчера сказал, что ждет двух защитников. Вам тоже кажется, что именно эта линию нуждается в усилении в первую очередь?

- Да. Полузащита нормальная. Здесь нет никаких проблем. А вот в обороне кто-то нужен. Там играет Зайнутдинов не на своём месте, Набабкин уже возрастной футболист и ему тяжело выдерживать темп. Пару защитников нужно – это ещё и свежая струя.

- ЦСКА с 16-ю голами вышел на первое место по забитым мячам. Как вам такой показатель?

- Забиваемость хорошая. Чалов немного раскрепостился, стал более заметным.

- На старте команда вас радует?

- Оценивают этот отрезок положительно. Третье место в таблице – это нормально, учитывая, что ЦСКА отстаёт всего на одно очко от лидера.

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- Владимир Федотов пока оправдывает ваше доверие?

- Да. Он поставил игру. В футболе нужно движение и видно, что Федотов не любит, когда команда подолгу разыгрывает мяч вперёд – назад.

- У ЦСКА сменился владелец. Об этом вчера сообщил Сергей Иванов. Как вы к этому отнеслись?

- Никак. Ребятам всё равно, кто будет платить. Играй только. Не понизятся же условия контракта. Думаю, что в этом сезоне у команды будут хорошие результаты.

Елена Григорьевская