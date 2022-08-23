ЦСКА не может найти новый клуб для Карпова

ЦСКА не может найти новый клуб для защитника команды Вадима Карпова, сообщает Metaratings.

По информации источника, конкретного интереса к 20-летнему футболисту текущим летом никто так и не проявил, поэтому первую часть нынешнего сезона Карпов может провести в молодёжной команде «армейцев».

Минувший сезон защитник провёл в «Текстильщике» на правах аренды. В 17 матчах за ивановскую команду он отметился одной результативной передачей.

Действующий контракт Карпова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «армейцев» в 500 тысяч евро.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 28 августа против «Ростова». Начало — в 19:45 по московскому времени.