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ЦСКА не может найти новый клуб для Карпова

 
23 Августа 2022 • 09:27 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
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28.08 19:45

ЦСКА не может найти новый клуб для защитника команды Вадима Карпова, сообщает Metaratings.

По информации источника, конкретного интереса к 20-летнему футболисту текущим летом никто так и не проявил, поэтому первую часть нынешнего сезона Карпов может провести в молодёжной команде «армейцев».

Минувший сезон защитник провёл в «Текстильщике» на правах аренды. В 17 матчах за ивановскую команду он отметился одной результативной передачей.  

Действующий контракт Карпова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает воспитанника «армейцев» в 500 тысяч евро.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 28 августа против «Ростова». Начало — в 19:45 по московскому времени.

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ЦСКА Москва Вадим Карпов Трансферы футбола - лето 2022
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