Романцев объяснил успехи ЦСКА в нынешнем сезоне

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев оценил перспективы ЦСКА в борьбе за чемпионский титул по итогам текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, после шести проведённых матчей «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

По мнению Романцева, таким результатам московской команды поспособствовало назначение Владимира Федотова на пост главного тренера, а также грамотная селекция клуба.

«После старта чемпионата стало ясно — пришёл тренер, который умеет держать удар и строить отношения с футболистами. Думаю, свою роль здесь сыграло и то, что он пришёл в клуб Евгения Гинера, всегда очень бережно относившегося к людям нашей профессии», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «армейцы» проведут 28 августа против «Ростова». Начало — в 19:45 по московскому времени.