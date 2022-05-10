Солдатенко: «Меня никто в России не удивляет, наверное, только Акинфеев»

Вратарь владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко оценил игру своих коллег по цеху.

«Меня никто в России не удивляет. Наверное, только Акинфеев. Чем? Смотрю на него и понимаю, что от него исходит сильная аура», – приводит слова Солдатенко «Спорт-Экспресс».

Ранее «Алания» покинула розыгрыш Кубка России, проиграв в полуфинале московскому «Динамо» с разгромным счетом 0:3.

24-летний вратарь в этом сезоне принял участие в 29 матчах, пропустил 36 мячей и провел 12 «сухих» игр во всех турнирах. Стоимость российского футболиста по данным портала transfermarkt составляет 800 тысяч евро.