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Кубок России

Солдатенко: «Меня никто в России не удивляет, наверное, только Акинфеев»

10 Мая 2022 • 23:58 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Вратарь владикавказской «Алании» Ростислав Солдатенко оценил игру своих коллег по цеху.

«Меня никто в России не удивляет. Наверное, только Акинфеев. Чем? Смотрю на него и понимаю, что от него исходит сильная аура», – приводит слова Солдатенко «Спорт-Экспресс».

Ранее «Алания» покинула розыгрыш Кубка России, проиграв в полуфинале московскому «Динамо» с разгромным счетом 0:3.

24-летний вратарь в этом сезоне принял участие в 29 матчах, пропустил 36 мячей и провел 12 «сухих» игр во всех турнирах. Стоимость российского футболиста по данным портала transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Игорь Акинфеев Ростислав Солдатенко
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