Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Кирьяков: «Кубок сейчас для «Динамо» абсолютно первостепенный» эксклюзив

11 Мая 2022 • 11:42 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «бело-голубых» над «Аланией» со счётом 3:0.

«Игра была живая с обоих сторон. «Алания» закусилась, им терять было нечего. Играли с огоньком и с задором. Матч получился интересным. Даже при счёте 2:0 интрига, на мой взгляд, сохранялась. Если бы не удаление, то ситуация могла бы и обостриться. «Алания» смело играла вперёд, создавая много моментов у ворот «Динамо». Исполнительское мастерство и удача отвернулись от владикавказцев. Сказался класс «Динамо», конечно. Игра сзади у москвичей была неудачной, но впереди забили. Когда смогли забить третий гол, то успокоили уже публику.

Кубок сейчас для «Динамо» абсолютно первостепенный. В чемпионате команда упустила шанс побороться за первое место с «Зенитом». Теперь остался кубок, чтобы закончить сезон на мажорной ноте. «Спартак» сделает всё для того, чтобы получился интригующий финал. «Динамо» - «Спартак» — это вывеска, матч, который интересен для всех со всех точек зрения. Надо постараться этот кубок взять. Для «Динамо» этот титул очень важный, давно команда ничего не выигрывала. Была надежда, что выиграют РПЛ, но в концовке сдали. Сейчас есть шанс все-таки завоевать трофей. «Динамо» должно дать надежду, что в следующем сезоне команда будет наверху, будет бороться за самые высокие места. Победа в кубке важна со всех точек зрения», — сказал Кирьяков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Сергей Кирьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Мая
11:42 · Кубок России
Кирьяков: «Кубок сейчас для «Динамо» абсолютно первостепенный» эксклюзив
11:38 · Кубок России
Ваноли: Мы должны быть психологически готовы к матчу с «Енисеем»
11:25 · Кубок России
Колыванов: «Спартак» должен отнестись к игре с «Енисеем» со всей серьёзностью
11:06 · Кубок России
Каррера: Для «Спартака» матч с «Енисеем» будет главным в этом сезоне
10:36 · Кубок России
Аленичев рассказал, как завершится матч «Спартак» - «Енисей»
10:19 · Кубок России
Вице-президент «Алании»: В матче с «Динамо» команда показала лишь 50% своих возможностей
10:17 · Кубок России
Прогноз на матч «Спартак» - «Енисей» от Андронова
10:11 · Кубок России
Кобелев: Самое главное, что «Динамо» вышло в финал
10:04 · Кубок России
Тренер сборной России по пляжному футболу: Финал Кубка между «Динамо» и «Спартаком» был бы красивой историей
09:44 · Кубок России
Лещенко: «Зарема разбирается в футболе, она искренне болеет за «Спартак»
09:40 · Кубок России
Смолов: Выход в финал Кубка России особо ничего не значит
09:20 · Кубок России
Валерий Баринов: «Спартаку» необходимо выходить в финал Кубка России
09:04 · Кубок России
Сёмин оценил выход «Динамо» в финал Кубка России
09:00 · Кубок России
Бубнов раскритиковал «Аланию» после кубкового матча с «Динамо» 1
08:19 · Кубок России
Лещенко надеется, что «Динамо» в финале Кубка России сыграет со «Спартаком»
Все новости