Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «бело-голубых» над «Аланией» со счётом 3:0.

«Игра была живая с обоих сторон. «Алания» закусилась, им терять было нечего. Играли с огоньком и с задором. Матч получился интересным. Даже при счёте 2:0 интрига, на мой взгляд, сохранялась. Если бы не удаление, то ситуация могла бы и обостриться. «Алания» смело играла вперёд, создавая много моментов у ворот «Динамо». Исполнительское мастерство и удача отвернулись от владикавказцев. Сказался класс «Динамо», конечно. Игра сзади у москвичей была неудачной, но впереди забили. Когда смогли забить третий гол, то успокоили уже публику.

Кубок сейчас для «Динамо» абсолютно первостепенный. В чемпионате команда упустила шанс побороться за первое место с «Зенитом». Теперь остался кубок, чтобы закончить сезон на мажорной ноте. «Спартак» сделает всё для того, чтобы получился интригующий финал. «Динамо» - «Спартак» — это вывеска, матч, который интересен для всех со всех точек зрения. Надо постараться этот кубок взять. Для «Динамо» этот титул очень важный, давно команда ничего не выигрывала. Была надежда, что выиграют РПЛ, но в концовке сдали. Сейчас есть шанс все-таки завоевать трофей. «Динамо» должно дать надежду, что в следующем сезоне команда будет наверху, будет бороться за самые высокие места. Победа в кубке важна со всех точек зрения», — сказал Кирьяков.