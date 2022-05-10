Лаксальт получил травму в полуфинале Кубка России против «Алании»

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт был заменён в первом тайме полуфинального матча Кубка России против владикавказской «Алании». Вместо уругвайца, потянувшего заднюю поверхность бедра, на поле вышел защитник Дмитрий Скопинцев.

К перерыву полуфинала Кубка России против «Алании» московское «Динамо» минимально обыгрывает владикавказский клуб благодаря голу Фёдора Смолова на 22-й минуте поединка. Напомним, что «Алания» ранее выбила из турнира петербургский «Зенит» на стадии четвертьфинала.

По второй полуфинальной паре Кубка России встретятся московский «Спартак» и «Енисей», которые проведут свой матч завтра.