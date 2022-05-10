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Кубок России

Смолов в составе третьего клуба дошёл до финала кубка России

10 Мая 2022 • 18:27 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Фёдор Смолов во вторник помог «Динамо» выйти в финал кубка России. Он открыл счёт и сделал результативную передачу в матче против «Алании», который завершился победой «бело-голубых» со счётом 3:0.

Благодаря этому результату Смолов второй год подряд сыграет в финале турнира. В прошлом сезоне форвард в составе «Локомотива» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1, а сам нападающий отличился в том поединке с пенальти. Также в составе «железнодорожников» форвард завоёвывал трофей в сезоне 2018/19.

Интересно, что «Динамо» стал третьим клубом, в составе которого Смолов дошёл до финала турнира. В сезоне 2012/13 Смолов помог «Анжи» добраться до решающего матча. Правда, на финал нападающего не включили в заявку.

Стоит отметить, что ранее с тремя командами до финала доходил Тимофей Маргасов – в составе «Ростова», «Локомотива» и «Тосно». Все три решающих матча коллективы защитника выиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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окончен Динамо Москва 3:0 Алания
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