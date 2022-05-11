Смолов: Выход в финал Кубка России особо ничего не значит

Российский нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался по поводу выхода «сине-белых» в финал Кубка России.

Смолов сказал клубной пресс-службе, что выход в финал Кубка России ничего особо не значит, хотя игроки «Динамо» здорово себя проявили и заслужили похвалу. Форвард отметил, что при всём уважении к футболистам «Алании», но динамовцы должны были их проходить, да ещё и при своих болельщиках.

Напомним, что подопечные Сандро Шварца уверенно переиграли «Аланию» со счётом 3:0. В финале Кубка России московский клуб сыграет с победителем пары «Динамо» - «Енисей».