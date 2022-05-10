Назван лучший игрок матча «Динамо» - «Алания»

Сегодня, 10 мая, состоялся первый полуфинальный поединок Кубка России, в котором московское «Динамо» встречалось на своем поле с владикавказской «Аланией». Хозяева поля отпраздновали победу со счетом 3:0.

Лучшим футболистом встречи был признан форвард «бело-голубых» Фёдор Смолов, который отметился забитым мячом и результативной передачей.

Соперник подопечных Сандро Шварца по финалу определится в противостоянии московского «Спартака» и красноярского «Енисея». Поединок состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.