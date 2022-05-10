Шварц признался, что впечатлён храбростью «Алании»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признался, что не ожидал той игры, которую показала «Алания» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России.

«Впечатлен храбростью и агрессивности «Алании». После двух голов соперники играли вперед, цеплялись за мячи», — сказал Шварц журналистам.

Напомним, «Динамо» в полуфинале Кубка России обыграло «Аланию» со счётом 3:0. Забитыми мячами за московский клуб отличились Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

Завтра, 11 мая определится второй финалист турнира. В 1/2 финала «Спартак» играет против «Енисея». Встреча пройдёт в Москве, начало – в 19:30 мск.