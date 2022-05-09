Лещенко: Победа «Динамо» в Кубке России скрасит концовку сезона

Известный российский артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался по поводу предстоящего полуфинального поединка в Кубке России между «сине-белыми» и владикавказской «Аланией».

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что он ждёт от динамовцев только выхода в финал. Артист считает, что поражение от «Крыльев» должно взбодрить московский клуб, да и «Алания» не самая сильная команда в России, так что шансы на успех достаточно высокие. Лещенко отметил, что победа в Кубке России скрасит для «Динамо» не самую удачную концовку сезона.

Напомним, что полуфинальный поединок между «Динамо» и «Аланией» состоится десятого мая в 16.30 по московскому времени.