Аленичев считает, что «Алания» не сможет выйти в финал Кубка России

В Кубке России настала пора полуфинальных матчей, и Дмитрий Аленичев, бывший в прошлом футболист московского «Спартака» и целого ряда других клубов, считает, что у московского «Динамо» больше шансов пройти в следующий раунд, нежели у конкурента - «Алании». В предыдущем раунде «Алания» выбила из турнира питерский «Зенит», но Аленичев не думает, что подобное может повториться и сейчас.

- «Динамо» закончил свою чемпионскую гонку с «Зенитом», поэтому главная ставка сейчас на Кубок России, на попадание в финал. В родных стенах «Динамо» должен побеждать «Аланию», - считает Аленичев, слова которого приводит «Рейтинг букмекеров».