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Кубок России

Аленичев считает, что «Алания» не сможет выйти в финал Кубка России

09 Мая 2022 • 22:55 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 16 ч. 52 мин.

В Кубке России настала пора полуфинальных матчей, и Дмитрий Аленичев, бывший в прошлом футболист московского «Спартака» и целого ряда других клубов, считает, что у московского «Динамо» больше шансов пройти в следующий раунд, нежели у конкурента - «Алании». В предыдущем раунде «Алания» выбила из турнира питерский «Зенит», но Аленичев не думает, что подобное может повториться и сейчас.

- «Динамо» закончил свою чемпионскую гонку с «Зенитом», поэтому главная ставка сейчас на Кубок России, на попадание в финал. В родных стенах «Динамо» должен побеждать «Аланию», - считает Аленичев, слова которого приводит «Рейтинг букмекеров».

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Динамо Москва Дмитрий Аленичев
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ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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