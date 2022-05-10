Степашин: Сказал Смолову забить два гола, он ответил – сделаю

Экс-премьер РФ Сергей Степашин прокомментировал игру нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

«Если говорить между нами, два дня назад я со Смоловым поговорил по телефону. Говорю — Фёдор, с тебя два гола. Один – с «Аланией», второй – с «Локомотивом». Он говорит — сделаю. Сделал», – приводит слова Степашина «Комсомольская Правда».

10 мая московское «Динамо» вышло в финал Кубка России, разгромив «Аланию» со счетом 3:0. Нападающий Фёдор Смолов провел на поле 65 минут, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Соперником «бело-голубых» станет победитель пары «Спартак» - «Енисей».

Финал турнира запланирован на 29 мая, он пройдет в Москве на стадионе «Лужники».