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Кубок России

Степашин: Сказал Смолову забить два гола, он ответил – сделаю

10 Мая 2022 • 23:28 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Экс-премьер РФ Сергей Степашин прокомментировал игру нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

«Если говорить между нами, два дня назад я со Смоловым поговорил по телефону. Говорю — Фёдор, с тебя два гола. Один – с «Аланией», второй – с «Локомотивом». Он говорит — сделаю. Сделал», – приводит слова Степашина «Комсомольская Правда».

10 мая московское «Динамо» вышло в финал Кубка России, разгромив «Аланию» со счетом 3:0. Нападающий Фёдор Смолов провел на поле 65 минут, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Соперником «бело-голубых» станет победитель пары «Спартак» - «Енисей».

Финал турнира запланирован на 29 мая, он пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Сергей Степашин Фёдор Смолов
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окончен Динамо Москва 3:0 Алания
11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.42 4.90 6.90
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