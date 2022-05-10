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Кубок России

Степашин: «Алания» отличная команда, но «Динамо» лучше»

10 Мая 2022 • 18:35 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу «Динамо» над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

«Алания» отличная команда, но «Динамо» лучше. Хорошая игра, а «Алания» - отличная команда, но мы лучше», — заявил Степашин журналистам.

«Динамо» в Москве оказалось сильнее «Алании», обыграв команду из Владикавказа со счётом 3:0. За команду победителей голы забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

В финале «бело-голубые» сыграют с победителем пары «Спартак» - «Енисей». Второй полуфинальный матч состоится также в Москве, на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Кубок России Сергей Степашин
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окончен Динамо Москва 3:0 Алания
11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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