Степашин: «Алания» отличная команда, но «Динамо» лучше»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу «Динамо» над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

«Алания» отличная команда, но «Динамо» лучше. Хорошая игра, а «Алания» - отличная команда, но мы лучше», — заявил Степашин журналистам.

«Динамо» в Москве оказалось сильнее «Алании», обыграв команду из Владикавказа со счётом 3:0. За команду победителей голы забили Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

В финале «бело-голубые» сыграют с победителем пары «Спартак» - «Енисей». Второй полуфинальный матч состоится также в Москве, на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 мск.