Шварц: С кем интереснее сыграть в финале Кубка? Сейчас мы сфокусированы на РПЛ

Немецкий наставник «Динамо» Сандро Шварц поделился с журналистами своим мнением по поводу победы московской команды в полуфинале Кубка России над «Аланией».

Как приводит слова тренера «Чемпионат», он пока не хочет загадывать о том, с кем динамовцами предстоит сыграть в финале Кубка России, ведь впереди у команды очень важный матч национального чемпионата с «Локомотивом». Шварц отметил, что для «Динамо» очень важно сохранить за собой вторую строчку в РПЛ и завоевать серебряные медали.

Напомним, что «сине-белые» обыграли «Аланию» со счётом 3:0 и вышли в финал Кубка России, где подопечные Шварца сыграют с победителем пары «Спартак» - «Енисей».