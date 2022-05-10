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Кубок России

Сычёв назвал фаворитов Кубка России

10 Мая 2022 • 10:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 4 ч. 37 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о полуфинальных противостояниях БЕТСИТИ Кубка России.

По мнению Сычёва, фаворитами полуфиналов являются «Спартак» и «Динамо». Также экс-футболист предположил, что обе игры получатся результативными.

«Думаю, оба матча будут результативными, потому что все четыре команды, вышедшие в полуфинал, исповедуют атакующий футбол», — приводит слова Сычёва Sport24.

Напомним, сегодня, 10 мая, «Динамо» примет на своём поле «Аланию», а завтра, 11 мая, «Спартак» встретится с Енисеем.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Сычёв
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ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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