Сычёв назвал фаворитов Кубка России

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о полуфинальных противостояниях БЕТСИТИ Кубка России.

По мнению Сычёва, фаворитами полуфиналов являются «Спартак» и «Динамо». Также экс-футболист предположил, что обе игры получатся результативными.

«Думаю, оба матча будут результативными, потому что все четыре команды, вышедшие в полуфинал, исповедуют атакующий футбол», — приводит слова Сычёва Sport24.

Напомним, сегодня, 10 мая, «Динамо» примет на своём поле «Аланию», а завтра, 11 мая, «Спартак» встретится с Енисеем.