Экс-президент «Спартака» назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Аланией»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с журналистами назвал фаворита в предстоящем полуфинальном матче Кубка России между «Динамо» и «Аланией».

Червиченко сказал «Чемпионату», что динамовцы являются однозначными фаворитами предстоящего матча с «Аланией». Экс-президент «Спартака» считает, что полоса невезения московского клуба закончится, а последнее крупное поражение от «Крыльев Советов» ни о чём не говорит, ведь и «Барселона» бывало по восемь голов пропускала.

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Аланией» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.