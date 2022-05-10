Автобус «Динамо» взбесил главного тренера «Алании» Гогниева

Автобус московского «Динамо» оказался первым при повороте в сторону стадиона, что вынудило бы водителя автобуса «Алании» сдавать назад. Подобная ситуация сильно разозлила главного тренера Спартака Гогниева, который принял решение, что он вместе с командой доберётся до арены пешком.

Взбешённый Гогниев отказался давать интервью перед полуфинальным матчем Кубка России между «Динамо» и «Аланией» именно по причине пережитого стресса, сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич.

На текущий момент идёт 35-я минута матча, «Динамо» ведёт в счёте 1:0, единственный мяч забил Фёдор Смолов.