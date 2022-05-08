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Кубок России

Сандро Шварц обратился к болельщикам «Динамо» перед полуфиналом Кубка России

08 Мая 2022 • 15:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
10.05 16:30

​Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обратился к болельщикам клуба перед полуфинальным матчем Кубка России.

«Мы очень хотим попасть в финал, и будет здорово добиться этого исторического результата вместе. Приходите на стадион» – приводит слова Шварца пресс-служба «бело-голубых».

«Динамо» проведёт полуфинальный матч Кубка России против «Алании» 10 мая. Игра начнётся в 16:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что в последних матчах москвичи показывают невнятную игру. В последних трёх турах РПЛ «бело-голубые» проиграли ЦСКА, «Уралу» и «Крыльям Советов», досрочно уступив в чемпионской гонке «Зениту», усложнив себе борьбу за второе место.

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Динамо Москва Сандро Шварц
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ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
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