Гогниев: «Алания» знает, как обыграть «Динамо»

Наставник владикавказской «Алании» Спартак Гогниев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча с московским «Динамо» в Кубке России.

Гогниев сказал «Матч ТВ», что разбирать игру таких команд, как «Динамо», достаточно легко, так как их часто показывают по телевизору. Тренер «Алании» отметил, что его подопечные знают, как обыграть «сине-белых», но для этого необходимо на сто процентов выполнить установку на матч. Специалист добавил, что ждёт праздника футбола, который должен впечатлить болельщиков.

Напомним, что полуфинальный поединок Кубка России между «Динамо» и «Аланией» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.