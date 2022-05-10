Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гогниев: «Алания» знает, как обыграть «Динамо»

10 Мая 2022 • 10:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 4 ч. 37 мин.

Наставник владикавказской «Алании» Спартак Гогниев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча с московским «Динамо» в Кубке России.

Гогниев сказал «Матч ТВ», что разбирать игру таких команд, как «Динамо», достаточно легко, так как их часто показывают по телевизору. Тренер «Алании» отметил, что его подопечные знают, как обыграть «сине-белых», но для этого необходимо на сто процентов выполнить установку на матч. Специалист добавил, что ждёт праздника футбола, который должен впечатлить болельщиков.

Напомним, что полуфинальный поединок Кубка России между «Динамо» и «Аланией» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Кубок России Спартак Гогниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
11:31 · Кубок России
Экс-тренер «Динамо»: «Алания» неслучайно добралась до полуфинала Кубка России
10:48 · Кубок России
Сычёв назвал фаворитов Кубка России
10:43 · Кубок России
Гогниев: «Алания» знает, как обыграть «Динамо»
09:40 · Кубок России
Кавазашвили: Не уважаю тренеров, которые ставят на Кубок вторые составы
09 Мая
22:55 · Кубок России
Аленичев считает, что «Алания» не сможет выйти в финал Кубка России
22:06 · Кубок России
Мостовой не верит в домашние поражения «Динамо» и «Спартака» в полуфинале Кубка России
19:09 · Кубок России
Аленичев считает, что у «Енисея» есть шансы победить «Спартак» в полуфинале Кубка России
18:32 · Кубок России
Нигматуллин назвал фаворита в матче 1/2 финала Кубка России «Динамо» - «Алания»
17:54 · Кубок России
Бояринцев дал совет Паоло Ваноли перед матчем «Спартак» – «Енисей»
17:43 · Кубок России
Каррера оценил шансы «Спартака» в полуфинальном матче кубка России против «Енисея»
17:15 · Кубок России
«Динамо» презентовало креативное видео к матчу Кубка России: «Дин… Бело-… Верн… Люб… Поб…»
13:14 · Кубок России
Булыкин высказался о полуфинале «Динамо» - «Алания»
13:09 · Кубок России
Самедов: Для Ваноли выиграть Кубок России будет большой удачей
12:54 · Кубок России
Нигматуллин назвал фаворита Кубка России
12:46 · Кубок России
Лещенко: Победа «Динамо» в Кубке России скрасит концовку сезона
Все новости