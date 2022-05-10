Тренер «Алании» Гогниев - об инциденте с автобусом: «Динамо» проявило неуважение»

Наставник владикавказской «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал инцидент, который случился перед матчем ½ финала Кубка России против московского «Динамо».

«Нас должны были встречать, но не встретили. Это не красит «Динамо», так нельзя встречать команду в полуфинале. Это проявление неуважения», - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что из-за проблем с парковочным местом Гогниев вместе с футболистами добирался до «ВТБ Арены» пешком. Из-за этого раздраженный тренер отказался от предматчевого общения с прессой.

Матч между «Динамо» и «Аланией» завершился победой москвичей со счетом 3:0. Команда Сандро Шварца вышла в финал Кубка России, где сыграет с сильнейшим в паре «Спартак» - «Енисей».