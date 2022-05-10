«Динамо» громит «Аланию» и выходит в финал: кто из игроков Шварца лучше других смотрелся в 1/2 Кубка России

Оценки футболистам Сандро Шварца

Известен первый финалист Кубка России. Довольно ожидаемо «Динамо» переиграло «Аланию», оставив за РПЛ первый раунд битвы с ФНЛ. Завтра «Енисей» постарается взять реванш у «Спартака», ну а пока отмечаем качественную игру «Динамо». В первом тайме с позиции силы, во втором – на контратаках: команда Сандро Шварца всегда знала, что предложить и действовала грамотно. Разгром справедлив, но команды всё-таки из разных дивизионов, поэтому не будем сильно завышать оценки бело-голубым.

Статистика матча: владение мячом - 50:50, удары по воротам - 14:7, в створ - 6:1, угловые - 1:3. Победа «Динамо» абсолютно закономерна, но кто же смотрелся лучше остальных? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сандро Шварца.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ДИНАМО» МОСКВА

ИГОРЬ ЛЕЩУК – 5,0. Было ощущение, что Лещук делает всё для владикавказского гола престижа. Неуверенно играл на выходах, дважды мяч выронил. Всего один удар отразил, главные голевые моменты гости запороли сами или спасал «Динамо» каркас ворот.

ДИЕГО ЛАКСАЛЬТ – б/о. Уверенно смотрелся, обострял, не давал создавать на своём фланге. Но травма не дала доиграть матч, желаем здоровья!

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – 5,5. На пару с голкипером работал и центральный защитник «Динамо». Уж больно легко продавливали Романа, отодвигали от мяча даже в центре штрафной площади. Всего раз выиграл борьбу из пяти эпизодов, не отметился чистым отбором.

ФАБИАН БАЛЬБУЭНА – 6,0. Новоиспечённый капитан «Динамо» выглядел увереннее в воздухе, но тоже приложил руку к хаосу, который создавала «Алания». Центр обороны москвичей выглядел очень уязвимо при банальных забросах и если бы гости меньше суетились, то обязательно забили бы сегодня.

ГИЛЬЕРМО ВАРЕЛА – 6,5. С флангов угрозы приходило гораздо меньше – один в один там царили уругвайцы «Динамо». Сам же Варела обострял неплохо, ещё за первый тайм выполнив два обостряющих прострела.

НИКОЛА МОРО – 6,0. Опорная зона тоже страдала под натиском владикавказцев образца второго тайма. Моро проиграл много единоборств, не всегда успевал к эпизодам, зато превзошёл соперника в чтении игры – три перехвата в его активе.

ДАНИИЛ ФОМИН – 6,5. Ещё большую работу по перехватам выполнил Фомин. Большую и более полезную. Именно Даниил завладел неудачной передачей гостей, раскрутив далее атаку на первый гол. Хорошо играл корпусом Фомин, заработав аж четыре штрафных удара за сегодня.

СЕБАСТЬЯН ШИМАНЬСКИ – 7,0. Гораздо выше оценку мог получить поляк, у которого получалось всё, кроме завершающего удара. Шикарно двигался, обострял умными передачами (4 раза), очень опасно бил по воротам и наработал на хет-трик, но все три раза попал в каркас. Уникальный матч, когда штанга и две разные перекладины уберегли «Аланию» от Шиманьски.

АРСЕН ЗАХАРЯН – 7,0. А вот Захарян наоборот, должен был бы получить оценку ниже, но выручил его Фёдор Смолов, соорудивший второй гол. Арсен отлично сыграл в завершении, пробив из не самой простой ситуации. Ещё раз до этого он угрожал воротам Солдатенко, но в остальном все обостряющие передачи или попытки удара вели к потере.

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ДЕНИС МАКАРОВ – 7,5. Вместе с Варелой разрывал правый фланг, откуда только за первый тайм должно было прилететь гола три – четыре. В итоге случился только один, когда как раз Макаров идеально прострелил на Смолова.

ФЁДОР СМОЛОВ – 7,5. Вернулся после травмы и на славу отработал. Очень много удачных прессинг-действий, после двух из них возникали опасные моменты, а один даже стал голом: Фёдор подкараулил ошибку Шавлохова и позволил отличиться Захаряну. Есть гол и в активе Смолова – бильярдным ударом в касание Фёдор открыл счёт.

ДМИТРИЙ СКОПИНЦЕВ – б/о.

ДАНИИЛ ЛЕСОВОЙ – б/о. Неплохо вошёл в игру – посадил на жёлтую карточку Багаева, сделал голевую передачу.

КОНСТАНТИН ТЮКАВИН – 7,5. Конечно, выходил Тюкавин в идеальных условиях: гектары свободного пространства, раскрывшаяся «Алания», но воспользовался максимально продуктивно – удалил Шавлохова, забил третий гол «Динамо».

КЛИНТОН НЖИ – б/о.