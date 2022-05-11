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Кубок России

Мостовой: Чем «Алания» могла удивить «Динамо»? Ничем

11 Мая 2022 • 08:12 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Известный российский экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался по поводу полуфинального поединка Кубка России, в котором «Динамо» обыграло «Аланию».

Мостовой сказал «Чемпионату», что футболисты «Алании» ничем не сумели удивить динамовцев, которые собрались с силами и уверенно прошли в финал. Экс-игрок отметил, что изначально верил в уверенную победу «Динамо», которое могло побеждать и с гораздо более крупным счётом.

Напомним, что в итоге динамовцы под руководством Сандро Шварца обыграли «Аланию» со счётом 3:0 и вышли в финал Кубка России, где встретятся с победителем пары «Спартак» - «Енисей».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Кубок России Александр Мостовой
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