Мостовой: Чем «Алания» могла удивить «Динамо»? Ничем

Известный российский экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался по поводу полуфинального поединка Кубка России, в котором «Динамо» обыграло «Аланию».

Мостовой сказал «Чемпионату», что футболисты «Алании» ничем не сумели удивить динамовцев, которые собрались с силами и уверенно прошли в финал. Экс-игрок отметил, что изначально верил в уверенную победу «Динамо», которое могло побеждать и с гораздо более крупным счётом.

Напомним, что в итоге динамовцы под руководством Сандро Шварца обыграли «Аланию» со счётом 3:0 и вышли в финал Кубка России, где встретятся с победителем пары «Спартак» - «Енисей».