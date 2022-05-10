Экс-тренер «Динамо»: «Алания» неслучайно добралась до полуфинала Кубка России

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка России между «сине-белыми» и «Аланией».

Силкин сказал «Чемпионату», что в кубковом матче может произойти всё, что угодно, так что всё будет зависеть от настроя команд. Экс-тренер «Динамо» отметил, что если «сине-белые» хотя бы чуть-чуть недооценят соперника, то могут возникнуть проблемы, ведь «Алания» неслучайно добралась до полуфинала Кубка России.

Напомним, что полуфинальный поединок Кубка России между «Динамо» и «Аланией» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.