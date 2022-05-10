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Кубок России

Экс-тренер «Динамо»: «Алания» неслучайно добралась до полуфинала Кубка России

10 Мая 2022 • 11:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 4 ч. 37 мин.

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Кубка России между «сине-белыми» и «Аланией».

Силкин сказал «Чемпионату», что в кубковом матче может произойти всё, что угодно, так что всё будет зависеть от настроя команд. Экс-тренер «Динамо» отметил, что если «сине-белые» хотя бы чуть-чуть недооценят соперника, то могут возникнуть проблемы, ведь «Алания» неслучайно добралась до полуфинала Кубка России.

Напомним, что полуфинальный поединок Кубка России между «Динамо» и «Аланией» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Динамо Москва Кубок России Сергей Силкин
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ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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