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Кубок России

Лещенко надеется, что «Динамо» в финале Кубка России сыграет со «Спартаком»

11 Мая 2022 • 08:19 Комментировать
Динамо Москва
3:0
Алания
окончен

Известный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с журналистами своим мнением по поводу победы московской команды в полуфинале Кубка России над «Аланией».

Лещенко сказал «Чемпионату», что матч получился замечательным, ведь динамовцы показали футбол, который был очень близок к идеалу. Артист отметил, что все болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие от игры. Лещенко выразил надежду на то, что динамовцы в финале Кубка России встретятся со «Спартаком».

Напомним, что «Динамо» переиграло «Аланию» со счётом 3:0 и в финале встретится с победителем пары «Спартак» - «Енисей».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Лев Лещенко
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11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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