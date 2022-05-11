Лещенко надеется, что «Динамо» в финале Кубка России сыграет со «Спартаком»

Известный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с журналистами своим мнением по поводу победы московской команды в полуфинале Кубка России над «Аланией».

Лещенко сказал «Чемпионату», что матч получился замечательным, ведь динамовцы показали футбол, который был очень близок к идеалу. Артист отметил, что все болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие от игры. Лещенко выразил надежду на то, что динамовцы в финале Кубка России встретятся со «Спартаком».

Напомним, что «Динамо» переиграло «Аланию» со счётом 3:0 и в финале встретится с победителем пары «Спартак» - «Енисей».