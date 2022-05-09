Булыкин высказался о полуфинале «Динамо» - «Алания»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно полуфинального поединка Кубка России между московским «Динамо» и владикавказской «Аланией».

В интервью «РБ Спорт» он отметил, что кубковые противостояния всегда отличаются интригой и непредсказуемостью. При этом Дмитрий пожелал «Динамо» выйти в финал соревнований.

«Динамовцы должны не допустить недооценку соперника. Нельзя упустить шанс сыграть в финале», - сказал эксперт.

Матч «Динамо» - «Алания» состоится на стадионе «ВТБ Арена» 10 мая. Главным рефери встречи назначен Виталий Мешков.