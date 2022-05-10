Ветеран «Динамо» Олег Терехин высказался в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» о победе над «Аланией» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России.

- Результат игры закономерный?

- Конечно. «Динамо» очень хорошо начало встречу. Хозяева ничего не дали сделать «Алании» и сами забили. Вышли во втором тайме, забили, и на этом все закончилось. Они спокойно отошли и довили контратаки. Потом случилось удаление и все стало окончательно понятно.

- Многие впечатлились «Аланией» в игре с «Зенитом». Почему сегодня у нее не получилось?

- Если бы «Динамо» играло на выезде, у него тоже могло не получиться, потому что там другая атмосфера. Стадиончик там небольшой. Кроме того, как после матча сказал Спартак Гогниев, его ребята перегорели.

- А как вам показалось, гости действительно перегорели? Мандраж был сильно заметен?

- «Динамо» не дало ничего сделать сопернику в начале матча. Хозяева держали мяч, забили ранний гол, а потом играли по результату. Так и должно было быть.

Атакующая линия хорошо играла. Мне понравилось. Но отдельно не могу выделить кого-то. Хотя роль Смолова трудно не отметить. Лидер забил и все, а потом уже молодежь делала свое дело.

- Сандро Шварц отметил, что впечатлен храбростью «Алании». А вы?

- Я согласен. Кроме того, когда твоя команда побеждает, то соперник часто получает похвалу. Клуб ФНЛ действительно пытается играть в открытый футбол, как и в своем чемпионате. Кому-то это нравится, кому-то – нет. Бесшабашный такой футбол. Лично мне он нравится. Другие так не играют. А вот «Алания» - одна из немногих команд, которая может сыграть 5:5. Да, она пропускает, но играет для зрителей. Она как зажигалка и главный тренер призывает бежать вперед даже вдесятером. Кому не нравится такой футбол? В Бельгии, Голландии также играют, и счета там 3:5, 5:5 – не редкость. Болельщикам нравится смотреть такой футбол, с голами и постоянными атаками. Да, команда много пропускает. А что делать?

- С таким авантюрным футболом у «Алании» не было шансов сегодня?

- Я бы не назвал его авантюрным. Команда пытается атаковать и в дело, и не в дело. Когда-то, может, надо придержать, но главный тренер так решил. Они же и «Зенит» обыграли на эмоциях.

- Вам не показалось, что уровень мастерства у клубов разный, и это сильно бросалось в глаза.

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- Однозначно. Бросалось в глаза, что команды разного уровня. Тем более, что у «Динамо» есть легионеры. А в «Алании» все свои ребята играют.

- Кого хотели бы видеть в соперниках «Динамо» по финалу Кубка России?

- Конечно, «Енисей». Чтобы уже наверняка (смеется).

- Но ведь афиша финала «Спартак» - «Динамо» - это событие.

- Да. Но для руководителей «Динамо», и тех, кто вкладывает в команду деньги, уж лучше «Енисей». «Спартак» вполне может обыграть «Динамо». Он уже это делал в чемпионате. При всем уважении к «Енисею» - это не «Енисей». Поэтому любой тренер согласился бы на соперника ниже классом. Пусть Шварц сколько угодно рассказывает о том, что лучше пусть достанется «Спартак». Но я уверен, что в душе он хочет попасть на «Енисей».

- А вы ждете завтра сенсации?

- Тяжело придется «Енисею». У «Спартака» очень хорошая атака. Там сильные легионеры. А в ФНЛ играют в основном все свои. Понятно же, что «Спартак» выше классом, но в футболе все бывает.

Елена Григорьевская