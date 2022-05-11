Сёмин оценил выход «Динамо» в финал Кубка России

В рамках полуфинала Кубка России московское «Динамо» встречалось с владикавказской «Аланией». Подопечные Сандро Шварца легко обыграли представителя ФНЛ (3:0) и шагнули в финал. Своим мнением по этому результату поделился бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин. Его слова приводит РБК.

«Какой это успех, пусть сначала кубок возьмут. Сейчас об этом нельзя говорить», - сказал Сёмин.

Стоит отметить, что «бело-голубые» впервые за десять лет сыграют в финале Кубка страны. Их соперником по финалу станет победитель пары «Спартак» - «Енисей». Этот матч состоится сегодня, 11 мая, в Москве.