Хохлов: «Алания» заслуживает уважения за то, что она не отходит от своей игры даже с «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов подвёл итоги полуфинального матча Кубка России, в котором «бело-голубые» победили «Аланию» (3:0).

В интервью «Чемпионату», Хохлов признался, что матч «Динамо» - «Алания» получился великолепным и смотрибельным. Специалист отметил, что команда из Владикавказа заметно уступала в классе, но при этом, он заявил, что «Алания» заслуживает уважения.

«Для них было чревато выходить и играть в такой открытый футбол. «Алания» заслуживает уважения за то, что она не отходит от своей игры даже с «Динамо», — сказал Хохлов.

Напомним, московский клуб благодаря голам Фёдора Смолова, Арсена Захаряна и Константина Тюкавина победил «Аланию» и вышел в финал Кубка России.

Завтра, 11 мая определится второй финалист турнира. В 1/2 финала встретятся «Спартак» и «Енисей».