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Кубок России

Булыкин о Кубке России: У «Динамо» осталась единственная возможность порадовать своих фанатов

10 Мая 2022 • 12:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Алания
Через 3 ч. 8 мин.

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов московского «Динамо» на победу в Кубке России.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что динамовцы должны обыгрывать владикавказскую «Аланию» и выходить в финал Кубка России, ведь это единственная возможность для московской команды порадовать своих болельщиков в этом сезоне. Экс-игрок отметил, что сейчас у «сине-белых» спад, но нужно собраться с силами и добиться успеха.

Напомним, что полуфинальная встреча между «Динамо» и «Аланией» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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ДИНАМО МОСКВА АЛАНИЯ
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10.05  16:30 Динамо Москва ... Алания 1.50 4.30 7.00
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