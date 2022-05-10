Булыкин о Кубке России: У «Динамо» осталась единственная возможность порадовать своих фанатов

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов московского «Динамо» на победу в Кубке России.

Булыкин сказал «Спорт-Экспрессу», что динамовцы должны обыгрывать владикавказскую «Аланию» и выходить в финал Кубка России, ведь это единственная возможность для московской команды порадовать своих болельщиков в этом сезоне. Экс-игрок отметил, что сейчас у «сине-белых» спад, но нужно собраться с силами и добиться успеха.

Напомним, что полуфинальная встреча между «Динамо» и «Аланией» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.