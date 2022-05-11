Вице-президент «Алании»: В матче с «Динамо» команда показала лишь 50% своих возможностей

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры владикавказской команды в полуфинальном поединке Кубка России с «Динамо».

Гуриев сказал ТАСС, что с первых минут было видно, что команда слишком волнуется и не может выдержать давления и ответственности. Функционер отметил, что ему обидно не из-за поражения, а из-за того, что «Алания» не выложилась на все 100 процентов, а показала лишь 50 процентов от своих возможностей.

Напомним, что подопечные Спартака Гогниева крупно уступили московскому «Динамо» со счётом 0:3 и закончили своё выступление в Кубке России.